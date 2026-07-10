На подлете к Москве сбили шесть украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин писал, что на подлете к Москве сбили еще один беспилотник. Всего 9 июля были ликвидированы восемь дронов, летевших на столицу.

Вечером того же дня силы ПВО сбили девять беспилотников над Калужской областью. Губернатор региона Владислав Шапша писал, что БПЛА уничтожены над территориями шести муниципальных округов. Оперативные службы работают на местах падения обломков, разрушений и пострадавших нет.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в течение дня сбили 152 беспилотника над регионами России. С 8:00 до 20:00 по мск перехватили и уничтожили украинские БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом, Крымом и Азовским морем.

Ранее в ЛНР после атак украинских дронов не спасли двух человек.