В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в аэропорту Сочи. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации, опубликованной в 13:36.

Это уже не первое ограничение, введенное ведомством 8 июля. Подобные меры были введены в 11:14, а до этого аэропорт работал по согласованию с соответствующими органами.

В связи с задержками, канал Mash сообщал сегодня утром, что в Сочи задерживаются более 150 рейсов, еще 60 — отменены. Часть пассажиров удалось разместить в гостиницах, оставшимся в аэрогавани предоставили коврики и дополнительные места.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее для аэропорта Геленджика ввели ограничения.