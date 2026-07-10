Число умерших от лихорадки Эбола в ДР Конго выросло

За сутки в ДР Конго от Эболы умерли 25 человек

Количество лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 625, увеличившись за сутки на 25. Об этом министерство связи и по делам СМИ республики сообщило в соцсети X.

В публикации отмечается, что число заболевших выросло на 33 человека, до 1 792, а показатель смертности составляет 34,9%.

В больницах и медицинских изоляторах под наблюдением находятся 764 пациента.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это 17-я вспышка заболевания. Ситуация осложняется тем, что против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.

4 июля сообщалось, что числе смертей от Эболы в Конго может возрасти до тысячи в день в случае, если болезнь перекинется на лагеря в провинции Итури, где находятся более миллиона перемещенных лиц.

Ранее врачи объявили забастовку в эпицентре вспышки Эболы.