ВОЗ объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией

ВОЗ: вспышка Эболы в Конго и Уганде является ЧС международного значения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной ситуацией (ЧС) в области общественного здравоохранения. Соответствующее заявление опубликовано на портале учреждения.

«Лихорадка Эбола, вызываемая вирусом Бундибугйо в ДРК и Уганде, представляет собой ЧС в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — сообщает ВОЗ.

Как уточняется в заявлении, вспышка не соответствует критериям пандемической ЧС, однако страны, граничащие с Конго, находятся в зоне высокого риска.

По данным ВОЗ, уже зафиксировано международное распространение инфекции. В столице Уганды Кампале выявлены два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из Конго, один из них закончился летальным исходом. Еще один случай в Киншасе, по информации организации, не подтвердился при повторном тестировании.

Организация рекомендовала немедленно изолировать зараженных, отслеживать контакты, ввести ограничения на внутренние поездки и запретить международные перемещения контактировавших с больными в течение 21 дня. При этом ВОЗ призвала не закрывать границы и не вводить торговые ограничения, предупредив, что это может привести к росту неконтролируемых переходов.

До этого сообщалось, что число жертв лихорадки Эбола в Конго выросло до 88 Количество предположительных случаев достигло 336.

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в РФ.

 
