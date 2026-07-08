Врачи объявили забастовку в эпицентре вспышки Эболы

Врачи, находящиеся в эпицентре нынешней вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго (ДРК), объявили забастовку из-за задолженности по зарплатам. Об этом сообщает Associated Press (АР).

Сообщается, что в Итури медработники не получали зарплат с 15 мая. Именно в тот момент власти сообщили о вспышке лихорадки в стране. Врачи также жалуются на нехватку оборудования и плохие условия для безопасной работы.

К забастовке также присоединились охранявшие медработников сотрудники сил безопасности, бастуют и похоронные команды.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это 17-я вспышка заболевания. Ситуация осложняется тем, что против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.

4 июля сообщалось, что числе смертей от Эболы в Конго может возрасти до тысячи в день в случае, если болезнь перекинется на лагеря в провинции Итури, где находятся более миллиона перемещенных лиц.

Ранее в Конго заявили о росте числа жертв вспышки Эболы.