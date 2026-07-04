В ДР Конго предупредили о тысяче смертей от Эболы в день из-за лагерей беженцев

Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) может возрасти до тысячи в день в случае, если болезнь перекинется на лагеря в провинции Итури, где находятся более миллиона перемещенных лиц. Об этом заявила министр по социальным вопросам и гуманитарной работе Ева Базаиба Масуди, передает Actualite.

«Там (в провинции Итури — «Газета.Ru») находится 1,15 млн человек на 69 объектах для перемещенных лиц», — сказала она.

До этого сообщалось, что власти за сутки выявили 42 случая Эболы в провинциях Итури и Северное Киву. Общее число смертей от лихорадки в стране достигло 473.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это 17-я вспышка заболевания. Ситуация осложняется тем, что против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.

1 июля агентство Reuters сообщило, что лихорадка Эбола может распространиться еще на две провинции ДРК. По данным журналистов, в регионе Чопо медики следят за людьми, которые контактировали с беременной женщиной, зараженной в зоне здравоохранения Ниании провинции Итури. Два человека, контактировавшие с заболевшими Эболой в Ниании и изолированные для тестирования, сбежали в провинцию Верхнее Уэле. Один из них оказался инфицированным.

Ранее вирусолог назвал некорректным сравнение конго-крымской лихорадки с Эболой.