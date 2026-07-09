Зону ЧС ввели в муниципальном округе Ставрополья

Территория хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края была объявлена зоной чрезвычайной ситуации после пожара на промышленном объекте, возникшем в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Постановление об этом подписал глава округа Игорь Серов. Службы были переведены в режим ликвидации последствий, которые были квалифицированы как чрезвычайная ситуация техногенного характера.

До этого сообщалось, что специалисты не выявили превышения допустимой концентрации вредных веществ на месте пожара на промышленном объекте в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края.

Утром 9 июля после удара БПЛА загорелся промышленный объект в хуторе Вязники. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. По его словам, в целях безопасности было принято решение эвакуировать жителей домов близлежащей улицы, для них организованы пункты временного размещения.

Ранее БПЛА атаковали предприятия в Татарстане.