На Ставрополье после удара беспилотника загорелся промышленный объект

В окрестностях Ставрополя в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории промышленного объекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Промышленный объект расположен в хуторе Вязники Шпаковского округа. Сейчас там работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет. Также нет угрозы жизни и здоровью людей и рисков распространения пламени на жилые дома.

В Ставрополе обломки дрона упали в районе улицы Коломийцева. По оперативной информации, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

8 июля стало известно, что в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области пострадал один человек.

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российские регионы. В Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам.

Ранее дроны атаковали заправку, кафе и стоянку в ЛНР.