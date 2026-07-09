На Ставрополье рассказали о ситуации с пожаром на предприятии после атаки БПЛА

На Ставрополье нет превышения концентрации вредных веществ из-за ЧП после БПЛА

Специалисты не выявили превышения допустимой концентрации вредных веществ на месте пожара на промышленном объекте в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

«Лаборатория министерства уже взяла пробы воздуха. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано», — заявили в ведомстве.

Утром 9 июля после удара БПЛА загорелся промышленный объект в хуторе Вязники. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. По его словам, в целях безопасности было принято решение эвакуировать жителей домов близлежащей улицы, для них организованы пункты временного размещения.

Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки беспилотников загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Местные власти развернули штаб на месте происшествия. Возгорание локализовано силами пожарных МЧС, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет.

Ранее БПЛА атаковали предприятия в Татарстане.