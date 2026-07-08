ВСУ атаковали Россию сотнями дронов. Повреждены предприятия в Татарстане, танкеры и «Голубой поток»

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российске регионы: в Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В соседнем Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», а в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам. Что известно о последствиях ударов — в нашем материале.

Украинские беспилотники атаковали ряд регионов России ночью и утром 8 июля. Утром мэр Нижнекамска (Татарстан) Радмир Беляев сообщил о массированном налете БПЛА. Очевидцы сообщали о работе сирен воздушной тревоги и режиме беспилотной опасности, передает канал «Осторожно, новости».

Местные жители также рассказали о поднимающемся дыме в местах ударов. В аэропорту Нижнекамска вводили ограничения. Позднее глава города заявил, что в результате атаки были повреждены несколько предприятий, но каких именно — Беляев не сообщил.

«Тяжелых последствий удалось избежать. Есть пострадавшие с травмами легкой степени», — сказал он.

Двое пострадавших получили легкие ранения в результате удара дрона по частному жилому дому в Тукаевском районе, им оказали первую помощь.

Беляев сообщил, что последствия атаки БПЛА устраняют экстренные службы.

В Саратовской области в результате ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Один человек погиб при атаке БПЛА.

Атаки на юг России

Утром беспилотники ВСУ атаковали «Голубой поток», по которому газ из России поступает в Турцию. «Газпром» сообщил, что под удар попала компрессорная станция «Краснодарская» на Кубани.

В пресс-службе «Газпрома» заявили, что удар направлен «на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», но «оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок». В компании также заявили, что специалисты приступили к устранению повреждений на объекте.

В посольстве Турции в Москве заявили РИА Новости, что информация об атаке на «Голубой поток» сейчас изучается.

В Крыму ударам подверглись энергетические объекты, на полуострове начались перебои с энергоснабжением.

«Сложной остается обстановка с электроснабжением и в Северо-Западном энергорайоне. Керчь, Джанкой, Красноперекопск и ряд других районов обесточены», — говорится в сообщении «Крымэнергоинформ»

Массированной воздушной атаке подверглась и Ростовская область: 70 БПЛА были сбиты в 11 районах, включая Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, а также в городах Новошахтинск и Каменск-Шахтинский.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о повреждении двух танкеров в Таганрокском заливе , следовавших в Ростов-на-Дону. В результате два человека получили ранения.

«Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж», — сообщил Слюсарь.

По словам губернатора, танкеры были пустые, поэтому разлива нефти не было .

«Информация о последствиях будет уточняться», — написал Слюсарь в «Макс».

Всего, по данным Минобороны, за сутки средства ПВО РФ сбили восемь управляемых авиабомб и 903 беспилотника ВСУ.

На фоне налета БПЛА на объекты инфраструктуры в России, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев больше не нуждается в разрешении других стран для ударов по территории РФ.

«Это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН», — приводит его слова МИД Украины.

Также Сибига утверждает, что Украина использует для этих ударов оружие собственного производства.

Военный эксперт, основатель портала MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев заявил 74.ru, что украинским БПЛА удается пролететь в глубь регионов РФ из-за малой заметности на радарах.

«БПЛА очень маленькие, на экране радара, по сути, виден только их двигатель. На радаре этот летящий двигатель размером с чемодан плохо заметен: они не способны обнаружить его на расстояниях в сотни километров, как, допустим, самолет. Они обнаруживаются на расстоянии в десятки километров. Значит, систем ПВО должно быть в несколько раз больше, чем есть. Но закрыть территорию нашей необъятной Родины таким образом невозможно», — считает он.

По словам Корнева, для эффективной борьбы с БПЛА у мобильных огневых групп ПВО должна быть единая информационная система, которая могла бы координировать их действия. Глава Минобороны Андрей Белоусов говорил, что создание такой системы уже началось.