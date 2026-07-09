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Общество

Сейсмологи скорректировали магнитуду землетрясения в Чехии

Сейсмологи понизили магнитуду землетрясения в Чехии с 5,5 до 1,8
Uwe Anspach/Global Look Press

Немецкий центр геонаук (GFZ) скорректировал информацию о землетрясении в Чехии, значительно уменьшив показатель магнитуды — с 5,5 до 1,8. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Первоначальное сообщение о землетрясении магнитудой 5,5 поступило в четверг, около 16:00 UTC (19:00 мск).

По обновленным сведениям, сила подземных толчков составила 1,8. Специалисты также пересмотрели данные о глубине эпицентра: вместо ранее заявленных 10 километров теперь указан нулевой показатель. Как поясняют представители Геологической службы США (USGS), значение глубины, близкое к нулю, часто фиксируется сейсмографами при возникновении толчков непосредственно у поверхности земли.

24 июня в Венесуэле произошло землетрясение, жертвами которого стали по меньшей мере 3685 человек. По официальным данным, ранения получили 16 740 человек, без жилья остались 17 907 жителей. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения.

Ранее в Венесуэле небо после мощного землетрясения стало багровым.

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