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Общество

Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 3,6 тысячи

Родригес: число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 3685
Javier Campos/AP

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3685. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в социальной сети Х.

По официальным данным, ранения получили 16 740 человек, без жилья остались 17 907 жителей. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения.

В ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 6462 человека. Медицинскую помощь получили 25 970 пострадавших, а поддержку — 86 794 семьи. Кроме того, нуждающимся было передано более 9,6 тысячи тонн продовольствия.

24 июня в Венесуэле произошли две серии сильных землетрясений. По оценке Геологической службы США, магнитуда первого подземного толчка составила 7,2, второго — 7,5.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о жертвах землетрясений.

Ранее в Венесуэле небо после мощного землетрясения стало багровым.

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