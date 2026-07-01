В Венесуэле небо после мощного землетрясения стало багровым

Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения. Об этом сообщил государственный телеканал VTV.

Как объяснили журналистам эксперты, необычный красный оттенок неба был вызван оптическим явлением, известным как рэлеевское рассеяние. После подземных толчков в атмосферу поднялось большое количество пыли, песка и других микроскопических частиц. Из-за этого в воздухе преимущественно распространялись световые волны большей длины, соответствующие красным и оранжевым оттенкам, что и привело к изменению цвета неба.

24 июня в Венесуэле произошли две серии сильных землетрясений. По оценке Геологической службы США, магнитуда первого подземного толчка составила 7,2, второго — 7,5.

Согласно последним данным властей Венесуэлы, во время стихийного бедствия не смогли спасти 1943 человек. Землетрясение привело к разрушению сотен жилых домов, повреждению объектов инфраструктуры и медицинских учреждений. Кроме того, был закрыт главный аэропорт страны.

Ранее на японском острове Кюсю произошло землетрясение.