В Чехии произошло землетрясение

На западе Чехии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ).

По данным GFZ, подземные толчки зафиксированы в 16:00 по времени UTC (19.00 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

24 июня в Венесуэле произошло землетрясение, в результате которого не выжили по меньшей мере 3685 человек. По официальным данным, ранения получили 16 740 человек, без жилья остались 17 907 жителей. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения.

Утром 7 июля в Полтавской области Украины было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,6. По данным Главного центра специального контроля страны, подземные толчки были зарегистрированы в 5:26 по московскому времени в Миргородском районе, на территории Лохвицкой поселковой общины.

Ранее в Венесуэле небо после мощного землетрясения стало багровым.