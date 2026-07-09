ФСИН прокомментировала новость о попытке суицида убившего девочку в Ленобласти

Информация о попытке суицида сознавшегося в убийстве 12-летней школьницы Федора Мехнина не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главного управления ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

О том, что арестованный до 3 сентября Мехнин пытался покончить с собой в камере следственного изолятора, сообщал Telegram-канал «112». В его посте также говорилось, что мужчина до задержания уже имел судимость, но без уточнения, по какой именно статье.

Мехнин был задержан по подозрению в убийстве 12-летней девочки, собиравшей грибы на территории СНТ в Тосненском районе Ленинградской области. Он пытался уехать за границу, но не смог, после чего хаотично передвигался между городами под Петербургом и в конечном итоге попался правоохранителям в Гатчине.

На допросе мужчина признался, что заметил девочку со спины и из-за высокого роста принял за взрослую женщину, после чего решил изнасиловать, потому что якобы ранее постоянно фантазировал на эту тему. Он рассказал, что угрожал ребенку ножом, а потом нанес множественные колото-резаные раны и задушил. Тело жертвы Мехнин оттащил в кусты и оставил там, а личные вещи и собранные грибы-лисички разбросал.

По данным «112», при задержании у мужчины в рюкзаке лежало около 3 млн рублей наличными, которые он предположительно забрал перед побегом из сейфа в офисе своей фирмы в Колпино.

Ранее Мехнин показал следователям, как расправлялся с девочкой.