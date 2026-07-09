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Общество

Путин объявил благодарность дирижеру Гергиеву

Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров Гергиеву
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил благодарность генеральному директору Большого и Мариинского театров, дирижеру РФ Валерию Гергиеву. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы государства.

Путин поблагодарил Гергиева за активное участие в подготовке общественно значимых мероприятий.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации... Гергиеву Валерию Абисаловичу», — говорится в документе.

В феврале Путин встретился с Гергиевым. Президент поинтересовался у Гергиева, как прошла премьера оперы «Турандот» Джакомо Пуччини в постановке Алексея Франдетти. Гергиев поделился, что в опере задействованы молодые исполнители, чьи голоса «хорошо раскрываются».

До этого в Италии отменили концерт Валерия Гергиева. Симфонический концерт должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re и стать первым европейским выступлением дирижера с 2022 года.

Ранее Путин поздравил с юбилеем актрису Елену Сафонову.

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