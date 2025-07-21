«Скандальная ситуация». Украинцам удалось добиться отмены концерта Гергиева в Италии

Запланированный на 27 июля концерт Валерия Гергиева в итальянской Казерте отменен. Симфонический концерт должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re и стать первым европейским выступлением дирижера с 2022 года. Против его участия в фестивале выступили украинские активисты, европейские политики и оппозиционные деятели. В Италии сочли, что визит «друга Путина» может подать «неправильный сигнал».

Концерт российского дирижера Валерия Гергиева в Италии отменен. Об этом сообщило агентство Ansa со ссылкой на организаторов.

Выступление Гергиева было запланировано на 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re в городе Казерта. Этот концерт стал бы первым выступлением дирижера в Европе после 2022 года. Планировалось, что Валерий Гергиев будет дирижировать оркестром

Театра Верди из Салерно при участии музыкантов Мариинского театра, руководителем которого он является.

Спорное выступление

Ранее около 36 украинских организаций в Италии требовали отменить выступление Гергиева от министра культуры Италии Алессандро Джули, а также руководства региона Кампания, города Казерта и организаторов фестиваля.

Украинские активисты заявили, что если концерт Гергиева в Казерте не будет отменен, они скупят билеты на фестиваль и сорвут его проведение.

Против выступления дирижера из России также высказались европейские чиновники, в частности вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно. Позднее министр культуры Италии Алессандро Джули заявил, что выступление «друга и советника» президента РФ Владимира Путина в стране может послать неправильный сигнал.

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Ранее с критикой в адрес запланированного концерта Валерия Гергиева в Италии также выступила Юлия Навальная. Газета The Guardian сообщила, что по ее мнению участие дирижера в престижном фестивале стало бы «прекрасным подарком для Москвы». Свою позицию выразила и глава ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов). По ее словам, приглашение близкого соратника российского президента в ЕС недопустимо, даже несмотря на то, что Гергиев не включен в европейские санкционные списки.

Глава региона Кампания Винченцо Де Лука отверг критику и заявил, что отмена концерта не будет способствовать миру. Де Лука отметил, что вместе с Гергиевым на фестиваль Un'Estate da Re пригласили дирижера из Израиля Даниэля Орена, несмотря на то, что политик осуждает события в Газе.

Посол РФ в Риме Алексей Парамонов назвал ситуацию с концертом искусственной.

«Абсолютно неподобающе выглядит скандальная ситуация, искусственно созданная вокруг планировавшегося на 27 июля 2025 г. концерта с участием маэстро Гергиева»,

— заявил посол.

Российский дипломат добавил, что в Италии при полном попустительстве властей действуют хоть и немногочисленные, но активные деструктивные силы, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в РФ и наоборот, для того чтобы поссорить народы.

Отмена русской культуры

После того как Валерий Гергиев отказался осудить Россию после начала спецоперации в 2022 году, с ним прекратили сотрудничество миланский театр Ла Скала, Баварская государственная опера и Карнеги-Холл в Нью-Йорке.

После начала спецоперации на Украине в 2022 году западные страны начали массово отменять выступления российских артистов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что вставшие на путь отмены русской культуры вредят сами себе.

«Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», — подчеркнул российский лидер.