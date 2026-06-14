Путин поздравил актрису сериала «Сваты»

Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку Елену Сафронову с днем рождения. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

14 июня Сафроновой исполнилось 70 лет. Путин заявил, что артистка внесла большой вклад в развитие российского кинематографа, а также создала яркую палитру запоминающихся женских образов.

«Ваше актерское мастерство, исполнительский талант, верность искусству и избранной профессии пользуются широким признанием коллег и многочисленных зрителей, служат достойным примером для молодого поколения артистов», — заявил президент.

Путин пожелал Сафроновой здоровья, вдохновения и благополучия.

В 1981 году Сафронова окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) и начала работать в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Артистка дебютировала в кино в 1974-м в картине «Ищу мою судьбу». В 1986-м она стала актрисой киностудии «Мосфильм».

В фильмографии Сафроновой более 110 проектов. Она сыграла в таких картинах, как «Сваты», «С чего начинается Родина», «Женская собственность», «Грозный папа», «Зимняя вишня», «Поклонник», «Чужой звонок».

Ранее Путин пожелал Сокурову здоровья в его 75-летний юбилей.