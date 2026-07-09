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Общество

На Ставрополье жителей близлежащих домов эвакуируют из-за пожара на предприятии после БПЛА

Владимиров: возникший из-за БПЛА пожар на предприятии под Ставрополем усилился
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Возникший из-за атаки украинских беспилотников пожар на предприятии под Ставрополем усилился, на место ЧП направлены дополнительные расчеты пожарных. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Утром 9 июля после удара БПЛА загорелся промышленный объект в хуторе Вязники Шпаковского округа.

По словам Владимирова, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. В целях безопасности было принято решение эвакуировать жителей домов близлежащей улицы, для них организованы пункты временного размещения.

Губернатор уточнил, что он регулярно получает сведения от главы округа Игоря Серова, при необходимости будет оказана вся помощь.

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российские регионы. В Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам.

Ранее в небе Ленинградской области сбили беспилотник.

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