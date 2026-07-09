В небе Ленинградской области сбили беспилотник

Один дрон уничтожен над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Также на территории Ленобласти отменили беспилотную опасность. Обошлось без жертв и разрушений, добавил Дрозденко.

«Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — написал губернатор.

Беспилотная опасность была объявлена в Ленобласти 9 июля в 2:44, а информация об ее отмене появилась в 5:47.

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российские регионы: в Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В соседнем Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», а в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам. Что известно о последствиях ударов — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Казахстане опровергли информацию о запуске дронов с территории страны.

Ранее в России представили дрон-перехватчик «Малютка» с Hello Kitty.