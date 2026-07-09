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Общество

В Иране рассказали о погибших рыбаках после удара США

Tehran Times: двое рыбаков погибли в иранском Хормозгане после ударов США
Shutterstock

Два рыбака погибли в результате ударов США по причалу Кухестак в иранской провинции Хормозган. Об этом сообщает Tehran Times со ссылкой на главу местного кооператива рыболовов.

По его словам, еще два человека были госпитализированы с ранениями.

8 июля в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Незадолго до этого стало известно, что серия из шести взрывов раздалась на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Также несколько взрывов произошли в городах Ирана Бендер-Аббас и Сирик.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США.

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.

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