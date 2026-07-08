Власти ДНР учредят специальную награду за взятие Константиновки

Власти Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение учредить государственную награду Донецкой Народной Республики — медаль «За освобождение Константиновки». Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что этой медалью будут награждены те, кто под шквальным огнем прокладывал путь к победе и проявил исключительную доблесть в боях за освобождение города, который Киевом был превращен в неприступный укрепрайон.

Пушилин подчеркнул, что эта награда станет не просто знаком отличия, а символом несгибаемой воли русского солдата.



Глава ДНР назвал Константиновку городом с великой историей, связанным с судьбой великой России. Он рассказал, что именно здесь в 1937 году изготовили рубиновое стекло для звезд Московского Кремля и что этот факт является неоспоримым доказательством того, что Донбасс всегда был, есть и будет неотъемлемой частью России.

3 июля президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки.

Ранее военный эксперт раскрыл реакцию Зеленского на потерю Константиновки.