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Политика

«Вызвали медиков»: военный эксперт раскрыл реакцию Зеленского на потерю Константиновки

Шурыгин: после потери Константиновки Зеленскому вызвали медиков из-за истерики
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

После взятия Вооруженными силами (ВС) РФ Константиновки у президента Украины Владимира Зеленского случилась «истерика», ему потребовалась помощь врачей. Об этом рассказал kp.ru военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, информация об этом поступила из окружения мэра Киева Виталия Кличко. Военный эксперт утверждает, что Зеленский срывался до хрипа, ругал главкома Сырского и министра обороны Федорова.

«Дошло до такой степени, что, чтобы остановить захлебывающегося яростью Зеленского, буквально пришлось вызвать медиков», — сказал Шурыгин.

До этого военный эксперт Сергей Липовой заявил, что Зеленский ожидаемо отказывается признавать потерю Константиновки, так было и с другими крупными населенными пунктами. По его словам, украинский лидер будет до последнего убеждать западных кураторов, что город остается под контролем Киева, чтобы поток помощи продолжался.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что город полностью взят под контроль ВС РФ.

Ранее в ГД РФ предположили, чем обернутся попытки Зеленского скрыть потерю Константиновки.

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