На подлете к Москве силами ПВО сбит беспилотник

Собянин: уничтожен один БПЛА, летевший на Москву

Силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидирован украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации от 10:38 минут по московскому времени.

Этой ночью на подлете к Москве была отражена атака еще трех беспилотников.

Утром 7 июля Собянин сообщил, что за прошедшую ночь ВСУ направили в сторону Московского региона свыше 430 беспилотников. Большинство аппаратов, по словам мэра, было перехвачено системами противовоздушной обороны на значительном удалении от столицы. В непосредственной близости от Москвы уничтожено более 30 БПЛА.

Вечером этого же дня средства ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.