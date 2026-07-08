На подлете к Москве сбили три беспилотника

Собянин: уничтожено три беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне поздно вечером в пресс-службе Росавиации сообщили, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. По информации ведомства, такие меры были предприняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов, уточнили в пресс-службе.

Вечером 7 июля средства ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

Утром того же дня Собянин сообщил, что за прошедшую ночь ВСУ направили в сторону Московского региона свыше 430 беспилотников. Большинство аппаратов, по словам мэра, было перехвачено системами противовоздушной обороны на значительном удалении. В непосредственной близости от Москвы уничтожено более 30 БПЛА.

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