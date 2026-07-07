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Армия

На подлете к Москве уничтожили два дрона ВСУ

Собянин: на подлете к Москве сбили два дрона ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

На подлете к Москве сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Сергей Собянин в «Максе».

«Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Утром 7 июля градоначальник сообщил, что за прошедшую ночь ВСУ направили в сторону Московского региона свыше 430 беспилотников. Большинство аппаратов, по словам Собянина, было перехвачено системами противовоздушной обороны на значительном удалении. В непосредственной близости от Москвы уничтожено более тридцати БПЛА.

Для борьбы с украинскими беспилотниками в России создают мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками, рассказал министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По его словам, в войсках беспилотных систем активно используют возможности искусственного интеллекта, применяемого прежде всего для автозахвата целей и навигации. Министр отметил, что ситуация с защитой от БПЛА меняется каждые два-три месяца. О чем еще он говорил с военными журналистами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ поразили стоянку с перевозившими дроны фурами в Днепропетровской области.

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