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Собянин сообщил о сотнях беспилотников, летевших на Москву

Собянин: в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников
Inna Varenytsia/Reuters

За прошедшую ночь ВСУ направили в сторону Московского региона свыше 430 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Большинство аппаратов, по словам градоначальника, было перехвачено системами ПВО на значительном удалении. В непосредственной близости от Москвы уничтожено более тридцати БПЛА.

«С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — говорится в посте.

В связи с текущей ситуацией аэропорты московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово и Внуково — перешли на временный режим работы, согласовывая каждый вылет и прилет с профильными ведомствами. Данные ограничения приняты для поддержания необходимого уровня авиационной безопасности. Актуальную информацию о статусе перелетов пассажиры могут уточнить на официальных электронных табло воздушных гаваней.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.

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