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Общество

В США вспомнили про законопроект антироссийских санкций против закупки нефти

WSJ: конгресс США планирует пролоббировать закон санкций против России
Patrick Semansky/AP

Группа законодателей Конгресса США планирует пролоббировать застопорившийся законопроект антироссийских санкций на встрече с американским министром финансов Скоттом Бессентом на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, конгрессмены встретятся с бессентом на ужине, организованном послом США в Турции Томом Барраком. Там они обсудят законопроект, который позволит президенту страны вводить санкции и пошлины в отношении стран, ведущих бизнес с Россией. Ограничительные меры могут затронуть даже тех, кто закупает российскую нефть и уран.

Минфин США и Белый дом пока не комментировали эту информацию, отметили в WSJ.

Саммит НАТО в Анкаре проходит с 7 по 8 июля.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что европейские чиновники не ожидают, что президент США Дональд Трамп существенно усилит давление на Россию за счет новых санкций или возобновления военной помощи Украине.

Накануне Трамп заявил, что на саммите НАТО планируется обсудить завершение конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что окончание конфликта «ближе, чем принято думать». По его словам, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят положить конец боевым действиям.

Ранее в США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине.

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