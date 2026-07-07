СМИ узнали, что Европа не ждет от Трампа усиления давления на Россию

Bloomberg: Европа не ждет от Трампа новых санкций против РФ и помощи Украине

Европейские чиновники не ожидают, что президент США Дональд Трамп существенно усилит давление на Россию за счет новых санкций или возобновления военной помощи Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, нестабильность президента США не дает уверенности в успехе предстоящих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые должны состоятся в Анкаре.

Саммит НАТО в Анкаре проходит с 7 по 8 июля.

Накануне Трамп заявил, что на саммите НАТО планируется обсудить завершение конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что окончание конфликта «ближе, чем принято думать». По его словам, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят положить конец боевым действиям.

Ранее в США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине.