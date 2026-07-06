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Общество

«Чтобы закончилась СВО»: глава Белгородской области рассказал, чего хотят жители региона

Шуваев: жители Белгородской области хотят завершения СВО
«Время героев»

Жители Белгородской области больше всего хотят завершения специальной военной операции. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсантъ» временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, чего сейчас больше всего хотят белгородцы, врио главы области подчеркнул, что люди хотят окончания спецоперации, чтобы дальше можно было развивать свою деятельность всем категориям граждан и улучшать жизнь в регионе.

«Это самое основное. Без этого никуда», — сказал Шуваев.

4 июля Шуваев сообщил, что ночная атака Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский округ была самой масштабной за время СВО. Он также отметил слаженную и четкую работу оперативных и аварийных служб, которые делают все возможное для возвращения жизни в городе к норме.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

Ранее в США заявили об «окончании» конфликта на Украине.

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