Белгород подвергся самому массированному удару с начала СВО

Глава Белгородской области Шуваев: ночная атака ВСУ была самой масштабной за СВО

Ночная атака ВСУ на Белгород и Белгородский округ была самой масштабной за СВО, написал в Telegram-канале врио губернатора области Александр Шуваев.

«Впервые с начала специальной военной операции враг нанес массированный удар такого масштаба по объектам жизнеобеспечения», — сообщил чиновник.

В посте он отметил слаженную и четкую работу оперативных и аварийных служб, которые делают все возможное для возвращения жизни в городе к норме.

По словам главы области, свет и вода вернутся в дома горожан в течение дня. Шуваев добавил, что трудности временны, и пообещал «обязательно все восстановить».

Накануне ВСУ тоже нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате атаки мирная жительница получила несовместимые с жизнью травмы, получили серьезные повреждения объекты энергетической инфраструктуры, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с электро- и водоснабжением.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.