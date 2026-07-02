Аналитик Риттер заявил, что ВСУ больше не могут маневрировать в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью утратили способность к маневрированию и поддержке своих подразделений. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

В этой связи эксперт отметил, что продвижение российских войск — «единственное, что становится ясно по этой карте». По его словам, ВСУ не могут их остановить, поэтому украинский конфликт «окончен».

Также Риттер сказал, что деградация армии Украины определила и существенное ослабление позиций стран Запада в противостоянии с РФ. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия «на протяжении всего времени сохраняла стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад».

До этого президент РФ Владимир Путин Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам главы государства, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что украинский конфликт близится к завершению.

Ранее в России предложили «иранский вариант» изменения тактики СВО.