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Общество

Названо число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж, остающихся в больницах

Минздрав Воронежской области: 10 пострадавших при атаке ВСУ остаются в больницах
Евгений Биятов/РИА Новости

В больницах Воронежской области остаются 10 человек, пострадавших в результате атаки украинских войск на административный центр региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«На сегодняшний день 10 совершеннолетних пострадавших продолжают получать медицинскую помощь в больницах региона, из них два человека находятся в реанимации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Украинские военные нанесли удар по Воронежу днем 22 июня. В результате ракетного обстрела были повреждены 10 многоквартирных домов, шесть частных домов и промышленное предприятие. Военный корреспондент Юрий Котенок предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать ракеты Storm Shadow.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, после удара на территории промышленного предприятия начался пожар. Десятки человек получили ранения, шестерых из них спасти не удалось. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее подросток пострадала при падении обломков беспилотника в пригороде Воронежа.

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