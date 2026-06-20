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Армия

Под Воронежем при падении обломков БПЛА пострадал ребенок

В пригороде Воронежа при падении обломков дрона пострадала 12-летняя девочка
Мария Девахина/РИА Новости

В пригороде Воронежа при утреннем падении обломков дрона пострадала 14-летняя девочка, написал в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Чиновник уточнил, что жизнь подростка вне опасности, но несколько часов она проведет под наблюдением медиков.

В ночь на 20 июня над Воронежской областью силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили в небе четыре БПЛА. На территории региона действовал режим опасности атаки беспилотников.

Утром в Воронеже объявлялась тревога из-за угрозы непосредственного удара дронов. После этого область пытались атаковать еще четыре беспилотника. Они были ликвидированы на подлете к Воронежу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким может быть следующий удар «Орешником».

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