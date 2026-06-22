«Били ракетами Storm Shadow»: что известно об атаке на Воронеж, при которой пострадали люди

Среди пострадавших при атаке на Воронеж есть люди в крайне тяжелом состоянии

Воронеж подвергся ракетному обстрелу. В городе зазвучали сирены, а очевидцы сообщили о мощных взрывах и задымлении. По словам главы области Александра Гусева, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над городом несколько высокоскоростных воздушных целей, одно из предприятий Воронежа получило повреждения. Пострадали также многоквартирные дома и автомобили, не менее трех человек получили ранения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным губернатора Александра Гусева, над шестью районами Воронежской области в ночь на 22 июня были уничтожены 18 БПЛА. Новая воздушная тревога была объявлена в 11:40 и продлилась около часа.

В результате ударов пострадали производственные объекты одного из предприятий Воронежа — верхние этажи одного здания «существенно повреждены». Территория предприятия еще осматривается.

Кроме того, атака повредила фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также автомобили.

«На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе один — в тяжелом состоянии», — отметил губернатор. Позднее он сообщил, что среди пострадавших есть люди «в крайне тяжелом состоянии», а точное число раненых еще уточняется. В пределах отдельных улиц Железнодорожного района ввели режим ЧС .

В социальных сетях и местных СМИ после атаки ВСУ появились многочисленные сообщения о громких хлопках и работе систем противовоздушной обороны.

«Я был на улице, вдруг страшный гул и будто поднялся ветер под ногами, с земли, было не по себе», — рассказал один из жителей Воронежа изданию Voronezh1.ru.

Другой горожанин сообщил, что почувствовал ударную волну. Студентка одного из воронежских вузов рассказала, что находилась на пленэре в городском парке в момент объявления тревоги.

«Мы были на пленэре в парке. И вдруг гул, поднимаем голову в небо — а там ракеты летят. Мы побросали все и прятаться. Только некуда там прятаться, присели под киоск с пирожками. Больше на пленэр не буду ходить, порисую дома», — поделилась девушка.

После ударов в некоторых районах Воронежа перекрыли дороги. Там, где могли упасть обломки сбитых целей, работают оперативные службы, выставлено оцепление.

Мэр города Сергей Петрин сообщил о временных ограничениях. В левобережной части Воронежа закрыт для проезда один из участков Ленинского проспекта. Из-за этого общественный транспорт пустили в объезд.

Чем ударили по городу

Как сообщает Telegram-канал Baza, ВСУ могли ударить по Воронежу британскими ракетами Storm Shadow. Издание отмечает, что атака произошла одновременно с отставкой британского премьер-министра Кира Стармера.

По версии Baza, именно Стармер выступал одним из сторонников разрешения применять ракеты Storm Shadow по целям в глубине российской территории.

Ссылаясь на мониторинговые системы, издание «Царьград» пишет, что могли быть запущены до восьми британских ракет.

О том, что украинские силы могли использовать ракеты из Великобритании , сообщил и военный корреспондент Юрий Котенок.

«Предварительно, били ракетами «Storm Shadow», — написал он в Telegram-канале.

Из-за угроз воздушных атак ограничения в первой половине дня 22 июня были введены не только в Воронежской области. По сообщениям региональных властей и экстренных служб, сигналы тревоги звучали также в Чувашии, Татарстане, Самарской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что во время проведения Единого государственного экзамена школьников временно эвакуировали в укрытия до отмены угрозы.

Кроме того, Росавиация информировала о временных ограничениях на прием и вылет воздушных судов в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Позднее стало известно, что под удар попал Центр космической связи «Дубна» в Московской области.

«Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», — сообщили там.