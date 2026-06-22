Появились подробности о ракетной атаке ВСУ на столицу российского региона

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow.

«ВСУ нанесли удар по Воронежу. Предварительно, били ракетами «Storm Shadow», — написал Котенок.

22 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена ракетная опасность. Местная жительница сообщала, что слышала громкий гул и видела некие объекты, похожие на ракеты.

20 июня Гусев сообщал, что в пригороде Воронежа при утреннем падении обломков дрона пострадала 14-летняя девочка.

Чиновник уточнил, что жизнь подростка вне опасности, но несколько часов она проведет под наблюдением медиков.

В ночь на 20 июня над Воронежской областью силы ПВО сбили в небе четыре БПЛА. На территории региона действовал режим опасности атаки беспилотников.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким может быть следующий удар «Орешником».