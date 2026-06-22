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Армия

В Воронеже рассказали о повреждениях зданий после атаки ВСУ

Губернатор Гусев: в Воронеже 16 домов повреждены в результате удара ВСУ
RVvoenkor/Telegram

В Воронеже многоквартирные и частные дома были повреждены в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, десять многоквартирных домов получили повреждения фасадов и остекления при падении обломков. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли.

Чиновник добавил, что от граждан поступило уже порядка 50 обращений о поврежденных при атаке автомобилях.

Также Гусев заявил, что после ракетного удара ВСУ по промышленному предприятию в городе там возник пожар. В настоящее время возгорание потушено, проводятся работы по разбору завалов. Губернатор отметил, что представители Роспотребнадзора не зафиксировали превышения концентраций опасных веществ в воздухе.

Днем 22 июня Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженные силы Украины могли ударить по Воронежу ракетами Storm Shadow.

Ранее в Госдуме призвали «начать воевать всерьез» на фоне прилетов по Москве и другим городам России.

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