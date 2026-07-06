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Общество

ЛГБТ-движение «Каллисто» внесли в список террористических организаций

Росфинмониторинг включил ЛГБТ-движение «Каллисто» в перечень террористов
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ЛГБТ-движение («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) «Каллисто» внесено в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В список также внесли сообщество «White crowd» с его структурными подразделениями — «Союз националистов Красноярского края» и «Спарта-88».

В конце апреля Ярославский областной суд признал региональное общественное объединение ЛГБТ-движение «Каллисто» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Решение было принято по иску управления Минюста России по Ярославской области.

Организация, созданная в 2017 году, действовала без образования юридического лица. В суде заявили, что деятельность объединения направлена на переформирование и уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей, включая традиционные семейные. Решение суда в части запрета деятельности подлежит немедленному исполнению.

До этого суд вынес приговор по первому в России делу об организации ЛГБТ-сообщества. На скамье подсудимых оказались трое молодых людей — владелец, администратор и арт-директор бара Pose. По версии следствия, они под видом ночного заведения проводили мероприятия с целью продвижения деятельности ЛГБТ. В клубе демонстрировалась принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Подсудимых признали виновными и назначили им сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее российское издательство оштрафовали за пропаганду ЛГБТ.

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