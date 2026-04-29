В России признали экстремистским ЛГБТ-движение «Каллисто»

Ярославский областной суд признал региональное общественное объединение ЛГБТ-движение «Каллисто» экстремистским и запретил его работу на территории России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Решение принято по административному иску управления Минюста России по Ярославской области.

Объединение, созданное в 2017 году, действовало без образования юридического лица. В суде заявили, что деятельность организации направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей, в частности традиционных семейных.

«Решение суда в части запрета деятельности общественного объединения подлежит немедленному исполнению», — сообщает пресс-служба суда.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «Международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

24 ноября 2022 года Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о штрафах за его нарушения.

До подписания документа президентом в декабре 2022 года в стране была запрещена только пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

Ранее в России заблокировали сайт с инструкцией к ЛГБТ-знакомствам.

 
