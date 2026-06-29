В России вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества

Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор по первому в России делу об организации ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда в мессенджере «Макс».

На скамье подсудимых оказались трое молодых людей — владелец, администратор и арт-директор бара Pose. По версии следствия, они под видом ночного заведения проводили мероприятия с целью продвижения деятельности ЛГБТ. Согласно материалам дела, в клубе демонстрировалась принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

Подсудимых признали виновными и назначили им сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Им также запретили заниматься организацией и административно-хозяйственной деятельностью в сфере развлечений и общепита от 2 до 3 лет. С владельца бара взыскали более 1 млн рублей доходов. В пресс-службе напомнили, что это дело является первым подобным после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским.

До этого блогера Артема Авилова оштрафовали за публичное осквернение предметов религиозного почитания и пропаганду ЛГБТ. Его обязали выплатить штрафы в размере 30 тысяч и 100 тысяч рублей за два фото в соцсетях, на одном из которых содержалось осквернение предметов религиозного почитания, а на другом — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее в Калуге запретили спектакль про сыгравших свадьбу пингвинов из-за пропаганды ЛГБТ.