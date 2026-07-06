Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Ленобласти ликвидировали последствия налета украинских дронов

Дрозденко: в районе портов Высоцк и Усть-Луга устранили последствия атаки БПЛА
Комитет по печати Ленинградской области

В Ленинградской области устранили последствия налета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Последствия, возникшие в результате атаки, ликвидированы», — говорится в заявлении.

Губернатор рассказал, что к текущему моменту над Ленобластью сбили 62 дрона. Отражение атаки БПЛА в регионе продолжается, во всех районах сохраняется режим беспилотной опасности. Исключение составляют только Выборгский и Кингисеппский районы, уточнил Дрозденко.

Ленинградская область подверглась атаке украинских дронов ночью и утром 6 июля. По словам губернатора, в районе порта Усть-Луга и Лужского полигона было зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА. Там оказались повреждены объекты инфраструктуры. Аналогичная ситуация наблюдалась у порта Высоцк.

Всего в течение ночи над территорией России перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников. Часть целей нейтрализовали над акваторией Азовского моря, а также в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Остальные дроны были ликвидированы в 19 областях.

Ранее в Калужской области после налета БПЛА загорелось промышленное предприятие.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 июля. Медсправки по новым правилам, праздничные выплаты многодетным и прорыв в лечении рака поджелудочной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!