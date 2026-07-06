В Ленобласти ликвидировали последствия налета украинских дронов

В Ленинградской области устранили последствия налета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Последствия, возникшие в результате атаки, ликвидированы», — говорится в заявлении.

Губернатор рассказал, что к текущему моменту над Ленобластью сбили 62 дрона. Отражение атаки БПЛА в регионе продолжается, во всех районах сохраняется режим беспилотной опасности. Исключение составляют только Выборгский и Кингисеппский районы, уточнил Дрозденко.

Ленинградская область подверглась атаке украинских дронов ночью и утром 6 июля. По словам губернатора, в районе порта Усть-Луга и Лужского полигона было зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА. Там оказались повреждены объекты инфраструктуры. Аналогичная ситуация наблюдалась у порта Высоцк.

Всего в течение ночи над территорией России перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников. Часть целей нейтрализовали над акваторией Азовского моря, а также в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Остальные дроны были ликвидированы в 19 областях.

Ранее в Калужской области после налета БПЛА загорелось промышленное предприятие.