Силы ПВО уничтожили 56 беспилотников над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 56 украинских беспилотников над Ленинградской областью, повреждены объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, боевая работа по ликвидации вражеских дронов продолжается.

В настоящее время дежурные службы работают на местах падения обломков сбитых БПЛА, последствия атаки оперативно ликвидируются.

По предварительным данным, люди не пострадали, написал Дрозденко.

В Росавиации сообщили, что на фоне атаки БПЛА аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июля выявили и уничтожили 519 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Ленинградской областью.

Ранее пяти аэропортах России сняли ограничения на полеты.