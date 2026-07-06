Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Атака ВСУ привела к возгоранию на предприятии в Калужской области

Шапша: из-за атаки дрона произошло возгорание на промышленном предприятии
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Из-за атаки украинского беспилотника на промышленном предприятии в Калужской области произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он отметил, что в течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 16 БПЛА над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Мосальским муниципальными округами и на окраине Обнинска.

В результате атаки дрона на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Шапша пояснил, что на месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.

5 июля сообщалось, что девять муниципалитетов Белгородской области были атакованы за сутки 90 беспилотниками, из них 62 перехвачены, два человека пострадали. Всего под удар дронов попало 40 населенных пунктов региона.

Ранее стало известно, что разведка США помогает Украине атаковать объекты на территории России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!