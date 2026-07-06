Атака ВСУ привела к возгоранию на предприятии в Калужской области

Из-за атаки украинского беспилотника на промышленном предприятии в Калужской области произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он отметил, что в течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 16 БПЛА над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Мосальским муниципальными округами и на окраине Обнинска.

В результате атаки дрона на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Шапша пояснил, что на месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.

5 июля сообщалось, что девять муниципалитетов Белгородской области были атакованы за сутки 90 беспилотниками, из них 62 перехвачены, два человека пострадали. Всего под удар дронов попало 40 населенных пунктов региона.

Ранее стало известно, что разведка США помогает Украине атаковать объекты на территории России.