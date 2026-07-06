Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область

Дрозденко: в районе порта Усть-Луга в Ленобласти упал фрагмент беспилотника

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в районе порта Усть-Луга и Лужского полигона зафиксировано падение обломков БПЛА. Его слова передает пресс-служба администрации региона в «Максе».

«Зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона. Также зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе порта Усть-Луга», — поделился Дрозденко.

Он также сообщал, что количество сбитых над регионом беспилотников увеличилось до 47.

До этого он писал, что над регионом сбили 36 беспилотников.

4 июля Дрозденко сообщал, что в Ленобласти при падении обломков БПЛА пострадала женщина.

Также не обошлось без повреждений и в деревнях Котино, Лисино и Худанка, также расположенных в Волосовском районе. В первом населенном пункте произошел пожар — горели частный дом, беседка, сарай и баня. В Лисино оказались повреждены легковой автомобиль, два частных дома и забор. В Худанке было повреждено остекление одного из домов.

Ранее в Ленобласти решили создать новый комитет по борьбе с БПЛА.