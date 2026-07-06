Над Россией за ночь сбили сотни беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 519 украинских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 6 июля выявили и уничтожили 519 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Дроны были ликвидированы над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым.

Кроме того, БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом утром 6 июля уничтожили 47 украинских беспилотников.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО ликвидировали над регионом 15 БПЛА.

В Калужской области атака беспилотника привела к пожару на промышленном предприятии.

Ранее российские силы нанесли «удар возмездия» по объектам в Киеве и области.