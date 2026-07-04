Появились кадры полыхающего в Ставрополе склада

В сети опубликованы кадры с места пожара на складе в Ставрополе

МЧС Ставрополья опубликовало на канале в «Максе» кадры с места пожара в Ставрополе.

В ролике видно, как пожарные тушат возгорание на складе лакокрасочных материалов. На видео часть стены здания повреждена, а в одном из помещений продолжает полыхать пламя, с которым борются сотрудники ведомства.

4 июля в северо-западном районе Ставрополя загорелся склад лакокрасочных материалов на площади около 1 тыс. кв. м. Причиной пожара стала разгерметизация баллона с газом. Предварительно, пострадал один человек. МЧС нарастило количество сил и средств, участвующих в борьбе с огнем. В готовность привели аэромобильную группировку из 100 человек и 20 единиц техники и задействовали вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Местная жительница Елизавета рассказала «Газете.Ru», что из-за возгорания на складе лакокрасочных изделий в воздухе летают частицы резины и чувствуется специфичный запах. Когда она увидела, что «солнце затмилось», вышла на улицу. Там было слышно громыхание покрышек.

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