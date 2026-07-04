В Ставрополе нарастили группировку по борьбе с пожаром и задействовали авиацию

В тушении пожара на территории бывшего завода в Ставрополе участвовал вертолет Ми-8 с водосливным устройством, сообщает в «Максе» региональное управление МЧС.

В ведомстве добавили, что количество сил и средств, участвующих в борьбе с огнем, увеличивается. В готовность привели аэромобильную группировку из 100 человек и 20 единиц техники. За обстановкой на месте возгорания следят при помощи дронов.

4 июля в северо-западном районе Ставрополя загорелся склад лакокрасочных материалов на площади около 1 тыс. кв. м. Причиной пожара стала разгерметизация баллона с газом. Предварительно, пострадал один человек.

Местная жительница Елизавета рассказала «Газете.Ru», что из-за возгорания на складе лакокрасочных изделий в воздухе летают частицы резины и чувствуется специфичный запах. Когда она увидела, что «солнце затмилось», вышла на улицу. Там было слышно громыхание покрышек.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.