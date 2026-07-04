В Ставрополе горит склад лакокрасочных материалов

Взорвавшийся баллон с газом вызвал крупный пожар на складе в Ставрополе

В Ставрополе загорелся склад с лакокрасочными материалами, огонь распространился на площади в 1 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в мессенджере «Макс».

«В северо-западном районе Ставрополя произошло возгорание склада лакокрасочных материалов на площади порядка 1000 кв.м», — написал мэр.

В тушении огня задействованы все экстренные службы города, на месте работают пожарные расчеты, спасатели и полиция. По предварительным данным, пострадал один человек.

Ульянченко сообщил позднее, что причиной пожара в Ставрополе стала разгерметизация баллона с газом.

В свою очередь в региональном МЧС рассказали, что в тушении пожара, возникшего на складе на улице Кулакова, задействованы 34 человек и 10 единиц техники.

До этого в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины загорелся мусорный полигон.

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