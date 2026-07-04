«Покрышки громыхают»: очевидец — о пожаре на складе в Ставрополе

Из-за пожара, возникшего на складе лакокрасочных изделий в Ставрополе, в воздухе летают частицы резины и чувствуется специфичный запах. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Елизавета.

«15 минут назад ехала мимо на такси. Полыхало прям хорошо. Черный дым так и пылает, куча пожарки. Сильного резкого запаха нет, но частицы сгоревшей резины будто на асфальте, с головы стряхивала, когда только все началось, и мы вышли на улицу. Мы когда увидели, что солнце затмилось, вышли на улицу. Слышно было, будто какие-то покрышки громыхают. Взрыва не слышали. Специфически пахнет, но не сильно», — сказала она.

4 июля глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о пожаре на складе с лакокрасочными материалами. В тушении огня задействованы все экстренные службы города, на месте работают пожарные расчеты, спасатели и полиция. По предварительным данным, пострадал один человек.

В МЧС заявили, что площадь возгорания выросла с 1 тыс. кв. м до 3,5 тыс. кв. м.

Ульянченко позднее уточнил, что причиной пожара в Ставрополе стала разгерметизация баллона с газом.

Ранее в Карелии произошел пожар на полигоне.