Рейс из Стамбула в Минводы подал сигнал бедствия над Черным морем

Следующий по маршруту Стамбул — Минеральные воды рейс A46074 подал сигнал бедствия над Черным морем. Об этом стало известно из данных сервиса flightradar24.

После этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Известно, что самолет рассчитан максимум на 100 пассажиров, но сколько человек находится на данный момент на борту — не уточняется.

17 июня Boeing 737-800 компании Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, подал экстренный сигнал 7700 над Черным морем. Этот код означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на самолете. По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту. Посадка прошла благополучно.

6 мая сообщалось, что самолет швейцарской авиакомпании SWISS, подавший сигнал бедствия в небе над Казахстаном, приземлился в аэропорту Алма-Аты.

За день до этого самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker Военно-воздушных сил США, вылетевший с базы в Объединенных Арабских Эмиратах, подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом. После того, как борт вылетел из Абу-Даби, он около двух часов кружил над Персидским заливом, а потом подал сигнал 7700 и полетел в сторону Катара.

Ранее самолет с пассажирами рухнул на дорогу в США.